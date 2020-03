Vaduz (ots) - Die Regierungen des Fürstentums Liechtenstein und des Kantons St.Gallen haben die Mitglieder des RhySearch-Verwaltungsrats für die Amtsdauer von 2021/2024 gewählt. Präsident wird das bisherige Mitglied Werner Krüsi. Die beiden vakanten Sitze werden durch Markus Hofer und Heiko Korndorf besetzt. Der Verwaltungsrat setzt sich neu aus fünf Mitgliedern zusammen.Für die neue Amtsdauer 2021/2024 setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:- Krüsi Werner, VR-Mitglied FISBA AG, Präsident SWISSMEMFachgruppe Photonics - Ebinger HansDr., CEO Z-Laser Optoelektronik GmbH, D-Freiburg - Herb, RolandDr., Geschäftsführer RHmanagement GmbH, FL-Triesen - Hofer Markus Dr., sc. techn. dipl. Masch-Ing. ETH/SIA, VicePresident Business Development Advanced Materials, BühlerManagement AG - Korndorf Heiko, Gründer der Wireframe AG, FL-Vaduz Das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal "RhySearch" ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Buchs. Träger von RhySearch sind das Fürstentum Liechtenstein und der Kanton St.Gallen. Die Verantwortung für die strategische Führung obliegt dem Verwaltungsrat. Mit Markus Hofer und Heiko Korndorf konnten ausgewiesene Experten in den Gebieten Advanced Materials und Big-Data Management für den Verwaltungsrat gewonnen werden. Werner Krüsi verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk im In- und Ausland und wird in seiner neuen Funktion als Präsident RhySearch bestens repräsentieren können.Kontakt:Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft und SportKatja Gey, Leiterin Amt für VolkswirtschaftT +423 236 68 71Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton St. GallenT +41 58 229 22 64Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100843262