BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat den zwischen Russland und der Türkei verabredeten Waffenstillstand in Nordsyrien begrüßt und eine schnelle Umsetzung der Vereinbarung gefordert. Es handele sich um "eine wichtige Einigung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das muss jetzt erst einmal umgesetzt werden." Jetzt komme es darauf an, diese Einigung konsequent und transparent durchzusetzen, durch die Türkei und Russland, aber vor allem auch das Assad-Regime. Seibert sprach von einer "guten Nachricht" vor allem für die Zivilisten in Idlib, die "jetzt hoffentlich Atem schöpfen" könnten. "Wir hoffen, dass jetzt ein effektiver und ein sicherer Zugang der Hilfsorganisationen zu den Menschen wieder möglich ist." Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes hob ebenfalls hervor, jetzt sei es wichtig, dass die Vereinbarung umgesetzt werde. Für eine sich anschließende politische Lösung sei "Russland gefordert", hieß es weiter.

March 06, 2020

