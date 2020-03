Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Auswärtige Amt rät Deutschen wegen des Coronavirus von Reisen nach Südtirol ab. Die Region um die Provinz Bozen, wohin üblicherweise um diese Jahreszeit viele Skireisen gemacht werden, nahm das Auswärtige Amt in seine Reise- und Sicherheitshinweise auf. Auch von Reisen die Regionen Emilia-Romagna und Lombardei sowie in die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien wird derzeit abgeraten.

Zuvor hatte auch das Robert Koch Institut Südtirol in der Region Trentino, die Region Emilia-Romagna, die Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien zum Risikogebiet in Italien ernannt. Andere Risikogebiete sieht das Institut in China, Iran und in Südkorea.

Diese Risikogebiete sind Gegenden, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann, so das Robert Koch Institut.

Bislang sind in Deutschland mit Stand Freitagmorgen 534 Corona-Infektionen bekannt.

