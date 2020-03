Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Aufträge steigen kräftig - Momentaufnahme vor Corona

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist Anfang 2020 vor allem dank einer kräftigen Nachfrage aus dem Euroraum in Reaktion auf einen sehr schwachen Dezember weitaus deutlicher als erwartet gestiegen. Der Auftragseingang aus dem Euroraum stieg um 15,1 Prozent - so stark wie noch nie in der bis 2003 zurückreichende Reihe. "Endlich mal eine positive Überraschung von der Industrie", könnte man sagen. Volkswirte gehen aber davon aus, dass es sich nur um eine Momentaufnahme handelt.

Russland widersetzt sich weiter den Opec-Plänen - Kreise

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ist weiterhin nicht in der Lage, Russland dazu zu bewegen, sich ihrem Plan für eine größere Drosselung der Rohölproduktion als Reaktion auf die Virusepidemie anzuschließen. Die Opec empfahl, die geplanten größeren Kürzungen von 1,5 Millionen Barrel bis Ende 2020 zu verlängern. Aber Russland drängt immer noch darauf, die bestehenden Kürzungen lediglich zu verlängern und bis Juni zu warten, bevor weitere Drosselungen in Betracht gezogen werden, sagen die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Allianz: EZB senkt Einlagenzins um 10 Basispunkte

Die Allianz erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagensatz in der nächsten Woche um 10 Basispunkte auf minus 0,60 Prozent senken wird. "10 Basispunkte sind sicher, weil die Stimmung stabilisiert werden muss, aber die ökonomischen Folgen muss vor allem die Fiskalpolitik auffangen", schreibt Analystin Katharina Utermöhl in ihrem Ausblick auf die Ratssitzung am Donnerstag. Utermöhl erwartet außerdem Maßnahmen zur Verbesserung der Liquiditätsversorgung - attraktivere Konditionen der langfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) und gezielte Hilfen für kleinere Unternehmen.

IHS Markit: EZB senkt Zins und erhöht Anleihekäufe

IHS Markit erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche ihren Einlagenzins um 10 Basispunkte senken und das Volumen der monatlichen Anleihekäufe um 10 bis 20 Milliarden Euro erhöhen wird. Auch Verbesserungen bei der Liquiditätsversorgung hält Volkswirt Ken Wattret für wahrscheinlich. Wattret geht allerdings davon aus, dass der Druck auf die EZB, ihre Geldpolitik weiter zu lockern, auch nach diesen Maßnahmen nicht nachlassen wird, weil der Euroraum mit Italien an der Spitze auf eine Rezession zutreibe.

ABN Amro: EZB senkt Einlagenzins und verdoppelt APP-Volumen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird in der nächsten Woche nach Einschätzung von ABN Amro ihren Einlagensatz um 10 Basispunkte reduzieren und zugleich die Anleihekäufe im Rahmen des APP-Programms von 20 auf 40 Milliarden Euro verdoppeln. "Außerdem könnte die EZB die Bedingungen der langfristigen, gezielten Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) in Bezug auf Laufzeit und Repo-Sicherheiten attraktiver machen", prognostizieren die Analysten.

Societe Generale: EZB senkt Zins vorerst nicht

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Societe Generale in der nächsten Woche weder den Einlagenzins senken noch das Volumen seiner Anleihekäufe anheben. "Wir rechnen damit, dass sich die EZB auf gezielte Maßnahmen zur Unterstützung der Kreditversorgung konzentriert und sehen keinen ausreichenden Nutzen in einer Senkung des Einlagensatzes oder höheren Anleihekäufen", schreibt Analyst Anatoli Annenkov in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am 12. März.

Morgan Stanley: EZB senkt Leitzins nicht

Morgan Stanley sieht ein erhebliches Risiko, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagensatz in der nächsten Woche senken wird, glaubt aber, dass der EZB-Rat aus drei Gründen von einem solchen Schritt doch Abstand nehmen wird: Erstens sei die Geldpolitik im Gegensatz zu jener der US-Notenbank (vor der jüngsten Leitzinssenkung) bereits sehr akkommodierend. Zweitens verfüge die EZB mit Anleihekäufen und Langfristtendern (TLTRO) über Werkzeuge, die aus Sicht der von der Coronavirus-Epidemie Betroffenen wirksamer seien. Drittens seien die wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie noch so unklar, so dass die EZB mit Zinssenkungen warten sollte.

Bank of Japan erwägt Hilfen für virusgeschädigte Firmen - Kreise

Die Bank of Japan (BoJ) erwägt nach Angaben aus informierten Kreisen Möglichkeiten, Geschäftsbanken bei der Vergabe von Krediten an Unternehmen zu unterstützen, die von dem neuartigen Coronavirus betroffen sind, und zwar in Ergänzung zu den von der Regierung von Premierminister Shinzo Abe geplanten Schritten.

JPM: Bank of Japan dürfte Geldpolitik wegen Virus lockern

JP Morgan erwartet, dass die Bank of Japan (BoJ) bei ihrem Treffen vom 18. bis 19. März die quantitative Lockerung vorantreiben wird, um der durch die Coronavirus-Epidemie verursachten Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen entgegenzuwirken. Die BoJ werde wahrscheinlich eine gezielte Lockerung in einem größeren Ausmaß durchführen, wie sie es bei früheren Angebotsschocks getan habe, prognostizieren die Experten.

SPD-Fraktionschef Mützenich kündigt Wirtschaftshilfen wegen Corona an

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat in der Corona-Krise staatliche Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft angekündigt. "Wir werden Sonntag wichtige Zeichen setzen", sagte Mützenich dem Handelsblatt mit Blick auf den für diesen Tag geplanten Koalitionsausschuss. Eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes, gekoppelt mit Weiterqualifizierung, habe die SPD bereits vor dem Ausbruch der Corona-Krise vorgeschlagen, "das kann aber gerade auch jetzt helfen", sagte Mützenich.

Ökonomen und Wirtschaftsverbände fordern von Politik Hilfe wegen Corona

Ökonomen und Unternehmensverbände fordern von der Politik Hilfe wegen der Ausbreitung des Coronavirus. "Die Politik muss jetzt das finanzielle Überleben der Unternehmen sichern und über Kurzarbeit Jobs und Einkommen stabilisieren", fordern Ökonomen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Maschinenbauer fordern wegen Corona-Krise Staatshilfen

Wegen der Produktionsausfälle durch die Corona-Epidemie wird der Ruf der mittelständischen Industrie nach Staatshilfen lauter. "Das Corona-Virus ist ein nicht vorhersehbares Ereignis, dessen Schäden, ähnlich wie bei einer Naturkatastrophe, kaum abgeschätzt werden können", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann.

Zahl der bestätigten Coronavirusfälle in Deutschland auf 534 gestiegen

In Deutschland ist die Zahl bestätigter Coronavirusfälle bis Freitagmorgen auf 534 gestiegen. Dies waren 185 Fälle mehr als am Vortag, wie aus aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorging. Nach wie vor gibt es in Nordrhein-Westfalen mit Abstand die meisten Fälle: Dort waren 281 Infektionen bestätigt. In Baden-Württemberg gab es 91 Fälle und in Bayern 79.

Mehrheit der Deutschen sieht sich durch Coronavirus nicht gefährdet

Die Mehrheit der Deutschen macht sich angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus weiterhin keine Sorgen um die eigene Gesundheit. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer gaben mehr als drei Viertel (78 Prozent) der Befragten an, dass sie ihre Gesundheit nicht für gefährdet halten. Allerdings vertraten im Februar noch 90 Prozent diese Auffassung. Entsprechend stieg der Anteil der Menschen, die sich um ihre Gesundheit sorgen, von 10 auf 20 Prozent.

Zahl der Neuansteckungen mit Coronavirus in China nimmt wieder zu

Nach einem kurzzeitigen Rückgang der Neuansteckungen in China ist die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Volksrepublik wieder gestiegen. Die Gesundheitsbehörden in Peking vermeldeten am Freitag 143 neu bestätigte Infektionen. Nach 139 neuen Fällen am Donnerstag ist die Zahl der Neuinfektionen damit bereits den zweiten Tag in Folge wieder gestiegen. China vermeldete zudem 30 weitere Todesfälle. Damit wurden in der Volksrepublik mittlerweile mehr als 80.500 Infektionen und 3.042 Tote verzeichnet.

Erster Todesfall durch neuartiges Coronavirus in den Niederlanden

In den Niederlanden gibt es einen ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus. Ein 86-jähriger Mann, der in einem Krankenhaus in Rotterdam behandelt wurde, sei am Freitag gestorben, teilte die niederländische Gesundheitsbehörde mit. Wo und bei wem sich der Mann angesteckt hatte, ist demnach noch unklar.

Erster Coronavirus-Fall im Vatikan

Auch im Vatikan gibt es nun einen ersten Coronavirus-Fall. In der Vatikanklinik wurde am Donnerstag ein Patient positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, wie Vatikansprecher Matteo Bruni am Freitag mitteilte. Die Ambulanz der Klinik wurde demnach vorübergehend für eine Desinfizierung geschlossen, nur die Rettungsstelle blieb geöffnet.

Berater von Irans Außenminister stirbt nach Infektion mit Coronavirus

Ein Berater des iranischen Außenministers ist den Folgen seiner Coronavirus-Infektion erlegen. Hussein Scheicholeslam, "ein altgedienter und revolutionärer Diplomat", starb am Donnerstag im Alter von 67 Jahren, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Freitag mitteilte.

Griechische Wirtschaft schrumpft im vierten Quartal

