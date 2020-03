BERLIN (dpa-AFX) - Abgesagte Messen, weniger Gäste: Unter den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus leiden auch Hotels, Restaurants und Caterer. Bei einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga gaben rund drei Viertel der befragten Unternehmen an, bereits Umsatzrückgänge zu verzeichnen, wie der Verband am Freitag mitteilte. Mehr als 90 Prozent meldeten weniger Neubuchungen. Die Umsatzausfälle belaufen sich demnach bei nahezu der Hälfte der befragten Betriebe auf Summen zwischen 10 000 und 50 000 Euro. Bei jedem zehnten Unternehmen seien Verluste zwischen 50 000 und 100 000 Euro zusammengekommen.



Für die Firmen seien das "massive Verluste, die nicht zu kompensieren sind. "Viele unserer kleinen und mittelständischen Betriebe haben keinen Puffer", betonte Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Dabei sei zu berücksichtigen, dass 25 Prozent der antwortenden Betriebe weniger als 250 000 Euro Jahresumsatz erwirtschafteten. Nahezu die Hälfte der Unternehmen liege bei unter 500 000 Euro.



Aufgrund der Absage großer Messen sind vor allem Caterer und Hotels betroffen. Hier lag der Anteil derjenigen Unternehmen, die Umsatzeinbußen vermeldeten, bei jeweils mehr als 80 Prozent.



Der Dehoga forderte staatliche Unterstützung für die Branche in Form von schnellen Liquiditätshilfen und Fördermaßnahmen. "Das Gastgewerbe fordert zudem die Verbesserung der Kurzarbeiterregelung. Dazu gehört insbesondere die hundertprozentige Erstattung der Sozialabgaben", hieß es.



Aufgrund des Corona-Virus wurden in ganz Deutschland zahlreiche Großveranstaltungen wie Messen und Konferenzen abgesagt. In Berlin sollte diese Woche die Internationale Tourismusmesse ITB mit rund 160 000 Besuchern stattfinden. Die Hotels waren zu 100 Prozent ausgebucht, sagte der Hauptgeschäftsführer des Dehoga-Landesverbands, Thomas Lengfelder. Ein Großteil der Buchungen sei storniert worden.



An der Umfrage des Bundesverbands hatten sich nach Dehoga-Angaben rund 10 000 Unternehmen der Branche beteiligt./maa/DP/jha