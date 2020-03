FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Independent Research hat ProSiebenSat.1 von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, das Kursziel aber von 11,80 auf 10,90 Euro gesenkt. Analyst Markus Jost kappte seine Schätzungen nach überwiegend enttäuschenden Ergebnissen und Ausblick. Am Zehnjahrestief der Papiere gab er seine Verkaufsempfehlung in einer am Freitag vorliegenden Studie aber auf./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 12:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / 13:10 / MEZ



DE000PSM7770

