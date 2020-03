Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerium und Bundesarbeitsministerium sehen aktuell wegen des Coronavirus keine Notwendigkeit für zusätzliche Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte am Freitag, dass es gegebenenfalls die bestehenden Hilfsinstrumente für die Unternehmen anpassen werde, sollte der Werkzeugkasten im Kampf gegen die Coronakrise nicht ausreichen.

Sollte sich die Lage so gestalten, dass die Instrumente und der Umfang nicht mehr ausreichten, sei das Ministerium darauf vorbereitet, sie auszuweiten, zu flexibilisieren und anzupassen und auch aufzustocken, betonte Ministeriumssprecherin Annika Einhorn.

In einer jüngst vom Ministerium eingerichteten Hotline habe es keine Hinweise dafür gegeben, dass die vorhandenen Instrumente nicht mehr ausreichend seien. "Bisher gibt es die Instrumente. Die greifen und die helfen jetzt den Unternehmen in so einer akuten Lage natürlich noch vermehrt", so Einhorn.

Auch das Bundesarbeitsministerium betonte, dass Unternehmen bereits heute auf die Option des Kurzarbeitergeldes zurückgreifen könnten. Es gebe schon jetzt Möglichkeiten der Hilfe, um auf Produktionsausfälle wegen des Coronavirus zu reagieren. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil könne die Kurzarbeiterzeit per Ministerverordnung im Bedarfsfall von 12 auf 24 Monate noch ausweiten, sagte eine Sprecherin. "Soweit sind wir nicht", so die Sprecherin.

