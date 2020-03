Der französische Autokonzern PSA hat für alle seine Marken in jedem Land Europas einen Partner für die Installation von Ladestationen ausgewählt. Die empfohlenen Firmen bieten Ladelösungen für Geschäftskunden ebenso wie für Verbraucher in Ein- oder Mehrfamilienhäusern an. PSA will für seine Kunden eine einfache "One-Stop-Shop"-Lösung kreieren, bei der die gesamte Abwicklung über den Händler läuft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...