Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Bundesregierung aufgefordert, die Möglichkeit zur Aufnahme von Flüchtlingen durch Bundesländer und Städte zu schaffen. "Ich appelliere an die Bundesregierung: Ermöglicht es uns, diese Menschen aus dieser schlimmen Lage zu holen", sagte Kretschmann am Freitag.



"Genügend Länder und Kommunen in unserem Land haben sich bereit erklärt, ein Kontingent von Kindern, Kranken und Alten in einer humanitären Aktion von Lesbos und anderen Inseln aufzunehmen", so der Grünen-Politiker weiter. Die Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln sei "unerträglich". Man brauche "natürlich" eine europäische Lösung, so der baden-württembergische Ministerpräsident. "Nur können wir darauf nicht warten", sagte Kretschmann.