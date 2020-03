Nachdem der Euro-Bund-Future letzte Woche mit 177,46 Prozentpunkten aus dem Handel ging, startete der Euro-Bund-Future mit 177,82 Prozentpunkten in die neue Handelswoche. Die Senkung der amerikanischen Leitzinsen am Dienstag katapultierte den Euro-Bund-Future im frühen Mittwochmorgenhandel bis auf ein Niveau von 178,36 Prozentpunkten. Danach setzten leichte Gewinnmitnahmen im Euro-Bund-Future ein. Am Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 177,95 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen ...

