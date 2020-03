ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" belassen. Das jüngste Kreditkartenurteil des obersten spanischen Gerichtshofs sei für den heimischen Bankensektor zwar negativ, hätte aber auch schlimmer ausfallen können, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu seinen bevorzugten iberischen Bankenwerten gehören BBVA und Santander./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 08:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113211835

