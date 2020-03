NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach einem Treffen mit dem neuen Vorstandschef Christian Kohlpaintner auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Sein erster Eindruck vom neuen Unternehmenslenker sei vorsichtig optimistisch, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei günstig bewertet und werde noch attraktiver, wenn es dem Chemikalienhändler gelinge, sein organisches Ergebniswachstum zu steigern./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 00:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / 00:59 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A1DAHH0

BRENNTAG-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de