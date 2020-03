Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Anlage in den sentix Fonds Aktien Deutschland (ISIN DE000A1J9BC9/ WKN A1J9BC) hat sich gelohnt, so Patrick Hussy, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management.Seit Auflage habe der Fonds eine jährliche Rendite von mehr als 6,2% erzielt. Auch jüngst habe das Konzept exzellent auf die Corona-Turbulenzen reagiert. Sein Ziel, smarter als mit einem ETF im DAX anzulegen, habe das Konzept eindrucksvoll erreicht: Zwischen 6% und fast 9% habe ein Anleger inklusive aller Kosten mehr erzielt, wenn er dem sentix Fonds den Vorzug gegeben habe. Dabei seien die Kennzahlen (z.B. Volatilität und max. Drawdown) dem DAX sehr ähnlich. Entsprechend positiv würden auch die Bewertungen für diesen Fonds ausfallen (z.B. Morningstar, Citywire). ...

