BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat wegen der Corona-Epidemie seinen 22. Technischen Kongress in Berlin abgesagt. "Dem VDA ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen", teilte der Verband in Berlin mit. Sie sei "mit Blick auf die Risiken" Covid-19-Virus "und damit verbundenen Reiserestriktionen in vielen Unternehmen" gefallen. Zudem habe für den VDA die Gesundheit aller Beteiligten "höchste Priorität". Die Veranstaltung sollte vom 25. bis 26. März stattfinden. Der nächste Technische Kongress ist nun für das Jahr 2021 angesetzt.

March 06, 2020 08:48 ET (13:48 GMT)

