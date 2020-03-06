DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 15/23 DE000BLB3R62 10.03.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 17/25 DE000BLB4X14 10.03.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 17/22 DE000BLB46J2 10.03.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 15/23 DE000BLB3R62 10.03.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 17/25 DE000BLB4X14 10.03.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 17/22 DE000BLB46J2 10.03.2020 HZE/EOT