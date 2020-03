Anbei die neue Zertifikate-Watchlist, in Fast Markets ist das nicht so leicht… BNP Paribas Discount auf den Dow Jones (DE000PZ6JUH2)Der Dow schloss bei 26.142, der Cap dieses Zertifikats liegt bei 26.200, ein Zertifikat kostet 21,89 Euro, entspricht 24,5 Dollar, so kommt man mit dem BZV von 0,001 auf einen Discount von knapp 6 Prozent, Laufzeit 19.6.2020. Eine Seitwärtsrendite von ca. 6 Prozent ist im besten Fall drin. Alle Infos zum Produkt. Erste Group Erste Group Bonus-Zertifikat Bawag Group 18.09.2020 (AT0000A2C2T6)Laufzeit 18.9.2020. Die Barriere liegt bei 34,50 Euro, der Bonulevel ist bei 49,80 Euro. Die Aktie liegt bei rund 38, darf also keine 10 Prozent mehr fallen. Aber: Der Preis der Zertifikats liegt rund um den aktuellen Aktienkurs und per ...

