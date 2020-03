Am Mittag auf Jahrestief: Die Furcht vor dem Coronavirus hat die Investoren auch in der Schweiz fest im Griff.Zürich - Die Furcht vor dem Coronavirus hat die Investoren auch in der Schweiz fest im Griff. Der Leitindex SMI notiert zum Wochenschluss tief in den roten Zahlen und hat am Mittag gar ein neues Jahrestief markiert. Nach der stark negativen Vorwoche zeichnet sich nun ein weiteres Wochenminus für die hiesigen Indizes ab. Die Nerven bei den Anlegern lägen blank, meinte ein Händler.

Den vollständigen Artikel lesen ...