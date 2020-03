Nachhaltigkeits Bond 90% II - in Zeichnung(AT0000A2CP69) Mit dem Zertifikat Nachhaltigkeits Bond 90 % II erzielen Anleger eine Rendite von 24 %, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Stoxx® Global ESG Leaders Select 50 Index am Laufzeitende (März 2026) auf oder über 100 % des Startwerts notiert. Bei Indexrückgängen bis zu -10 % erfolgt die Rückzahlung zu 100 % des Nominalbetrags. Bei mehr als -10 % greift der Kapitalschutz von 90 % am Laufzeitende. Alle Details zum Produkt

