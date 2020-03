Erste Group Bonus-Zertifikat Bawag Group 18.09.2020 (AT0000A2C2T6) Laufzeit 18.9.2020. Die Barriere liegt bei 34,50 Euro, der Bonulevel ist bei 49,80 Euro. Die Aktie liegt bei rund 38, darf also keine 10 Prozent mehr fallen. Aber: Der Preis der Zertifikats liegt rund um den aktuellen Aktienkurs und per März-Verfall kommen die Aufnahmen in den ATXFive und vor allem den EuroStoxx600. Sollte sich die Weltbörsenlage verschlimmern, wird das aber alles nichts helfen. Alle Details zum Produkt >> Über das Depot

Den vollständigen Artikel lesen ...