Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 15. März 2020, 23.35 UhrPrechtÖkonomie und Ökologie - Ein Widerspruch?Richard David Precht im Gespräch mit Maja Göpel, Scientists forFutureIndustriegesellschaften verbrauchen zu viel, vernichten zu vielLebensraum, blasen zu viel CO2 in die Luft. Und doch scheint sich dieWirtschaftsweise nicht fundamental zu ändern.Wie sind Ökonomie und Ökologie angesichts des Klimawandels inEinklang zu bekommen? Gibt es Anlass zur Hoffnung? Das fragt RichardDavid Precht die Politökonomin Prof. Maja Göpel, Mitglied beiScientists for Future.Nicht nur Umweltaktivisten, sondern auch renommierte Ökonomenfordern, dass unsere Gesellschaften ihr Wirtschaftssystem grundlegendhinterfragen müssen. Sind sie dem Dogma ewigen Wachstums für immerausgeliefert, fragt Richard David Precht seinen Gast Prof. MajaGöpel, die Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats derBundesregierung für Globale Umweltveränderungen. Ist dasBruttoinlandsprodukt tatsächlich ein sinnvoller Indikator dafür, wieglücklich und zufrieden wir leben, fragt Precht. Oder können wirnachhaltig, Ressourcen-schonend und trotzdem erfolgreichwirtschaften? Vor allem: Wie viele Opfer sind die Menschen bereit zubringen, wenn es um den gewohnten Konsum, den Lifestyle und dieMobilität geht? Precht und Göpel diskutieren die Frage, ob man sichdabei auf die Einsicht des einzelnen Bürgers verlassen könne oder obam Ende doch nur Verbote helfen, wie es etwa beim Rauchverboterfolgreich funktioniert hat.Maja Göpel meint, dass man um Verbote im Sinne einer wirtschaftlichenNachhaltigkeit möglicherweise nicht herumkommen werde. Doch sie hofftauch auf den Synergieeffekt all jener kleinen Projekte, die schonheute beweisen, wie man in Einklang mit der Natur wirtschaften könne.Precht hält dagegen, dass uns die Zeit davonlaufe. Genügt es, sofragt er, angesichts der Dringlichkeit die Gewohnheiten der Menschengeduldig verändern zu wollen, oder braucht man einen einschneidendenAusweg aus dem Systemzwang?Und welche der vielen angedachten Strategien hätten das Potenzial,das Dilemma zwischen immer mehr Verbrauch und Konsum auf der einenund der Ausbeutung und Zerstörung unserer Erde auf der anderen Seiteaufzulösen? Was sowohl Göpel als auch Precht Hoffnung macht, ist einBeispiel aus der Geschichte. Schon einmal gelang es erfolgreich, einaus den Fugen geratenes Wirtschaftssystem entscheidend umzubauen, alsder ausbeuterische Manchesterkapitalismus des 19. Jahrhunderts in dieSoziale Marktwirtschaft des 20. Jahrhunderts transformiert wurde.Wird es also auch diesmal gelingen?Prof. Göpel plädiert dafür, eine neue Rechnung aufzumachen und miteiner grundlegend veränderten Steuerpolitik Anreize zurKlimaneutralität zu schaffen. Sie fordert, dass unsere Gesellschaftund Wirtschaft bis 2035 klimaneutral sein müsse. Zur Erreichungdieses Ziels tauge das traditionelle Wachstums-Dogma unsererMarktwirtschaft allerdings nicht mehr. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4539956