München (ots) - Die Anzahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland nimmt täglich zu. Großveranstaltungen werden abgesagt. In einigen Bundesländern werden einzelne Schulen und Kitas geschlossen. Mit Quarantänemaßnahmen soll eine weitere Ausbreitung eingedämmt werden. Wie angemessen ist dieser Umgang mit dem Virus? Ärztinnen und Ärzte beklagen bereits Mängel in der medizinischen Versorgung. Ist das Gesundheitssystem gewappnet? Und welche wirtschaftlichen Folgen drohen?Zu Gast bei Anne Will:Karl-Josef Laumann (CDU, Minister für Arbeit, Gesundheit und Sozialesin Nordrhein-Westfalen)Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist und Moderator)Susanne Herold (Professorin für Infektionserkrankungen der Lunge)Sibylle Katzenstein (Hausärztin und Fachärztin für Allgemeinmedizinund Geriatrie)Marcel Fratzscher (Präsident des Deutschen Instituts fürWirtschaftsforschung, DIW Berlin) ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen