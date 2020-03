Der Dow Jones Industrial , der bereits am Donnerstag um 3,6 Prozent abgerutscht war, büsste im frühen Handel weitere 2,88 Prozent ein.New York - Die Ängste der Anleger rund um das Coronavirus haben am Freitag die US-Börsen erneut kräftig nach unten gezogen. Da halfen auch die starken Arbeitsmarktdaten wenig. Der Dow Jones Industrial , der bereits am Donnerstag um 3,6 Prozent abgerutscht war, büsste im frühen Handel weitere 2,88 Prozent auf 25 368,29 Punkte ein. Die hochnervöse Berg- und Talfahrt des weltweit vielbeachteten...

