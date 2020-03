Zürich/Frankfurt (awp) - Die Lufthansa greift wegen des Buchungseinbruchs als Folge des Coronavirus zu drastischen Massnahmen. Sie kürzt die Flugkapazität in den nächsten Wochen um bis zu 50 Prozent, wie die Swiss-Muttergesellschaft am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.Mittlerweile seien von den Buchungseinbrüchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...