Essen (ots) - Klaus Lipka, bislang Leiter Weltstadtfilialen und Tourismusgeschäft, führt künftig den Vertrieb von GALERIA Karstadt Kaufhof. Er folgt damit auf Thomas Wanke, der CEO von Karstadt Sports und SportScheck wird. Klaus Lipka war von Oktober 2017 bis Januar 2019 Vertriebschef von Karstadt Warenhaus. Seit Februar 2019 verantwortete er die acht Weltstadtfilialen und das wachsende Tourismusgeschäft.



Zudem übernimmt Christian Hess, Leiter Customer Relationship Management, zusätzlich die Führung des Marketing. Christian Hess verfügt über langjährige Managementerfahrung bei Payback, Miles & More, Bahncard und zuletzt als Managing Director CRM & Loyalty bei MediaMarktSaturn. Bei GALERIA Karstadt Kaufhof leitet er seit September 2019 den Bereich CRM und verantwortete damit auch den Launch des neuen Loyalty-Programms und der neuen Kundenkarte.



"Mit Klaus Lipka verfügen wir über einen sehr erfahrenen Vertriebschef, der das Warenhausgeschäft in allen Vertriebsgrößen genau kennt und umfangreiche Führungserfahrung besitzt", sagt Dr. Stephan Fanderl, CEO von GALERIA Karstadt Kaufhof. "Christian Hess, der mit seinem Team bereits unser Customer Relationship Management erheblich weiterentwickelt hat, wird mit der zusätzlichen Übernahme der Verantwortung für das Marketing entscheidend dazu beitragen, GALERIA Karstadt Kaufhof zu einem noch kundenzentrierteren Unternehmen zu machen. Ich wünsche den beiden viel Erfolg in den neuen Funktionen."



