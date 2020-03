FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor dem Wochenende wegen des Coronavirus das Handtuch geworfen. Der Dax fiel am Freitag zeitweise auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres und büßte zum Handelsschluss 3,37 Prozent auf 11 541,87 Punkte ein. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Verlust von 2,9 Prozent. Weltweit sind mittlerweile mehr als 100 000 Coronavirus-Infektionen bestätigt.



Konjunkturdaten spielten am Freitag kaum eine Rolle: Ein starker US-Arbeitsmarktbericht für Februar vermochte die Anleger nicht aus der Deckung zu locken. In nur zwei Wochen verlor der deutsche Leitindex mehr als 2000 Punkte. Vom Rekordhoch Mitte Februar bei 13 795 Punkten hat der Index mittlerweile mehr als 16 Prozent eingebüßt. Der Fall unter eine Unterstützung bei etwa 11 800 Punkten habe dem Leitindex "die nächste Breitseite verpasst", schrieben die Analysten der Bank HSBC.



Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank zum Wochenschluss um 3,62 Prozent auf 24 750,77 Punkte. An den europäischen Handelsplätzen sah es ähnlich düster aus. Aus Furcht vor zunehmenden wirtschaftlichen Risiken durch das sich ausbreitende Virus entschieden sich Anleger gegen Aktien und für als sicher geltende Anlagemöglichkeiten: Kurse von Bundesanleihen und der Goldpreis stiegen am Freitag stark./ajx/fba



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145