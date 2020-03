Karlsruhe (ots) - Wie werden wir künftig dialogbasierte Assistenten in der Aus- und Weiterbildung einsetzen, und wie können wir damit schon heute beginnen? Die time4you GmbH aus Karlsruhe ist als erfahrene IT-Company sowie als Spezialist für digitales Lernen, Aus- und Weiterbildung auf Basis der mehrfach preisgekrönten IBT® SERVER Software mit ihren neuesten Anwendungen rund um KI-Systeme und Bots seit 1999 ein verlässlicher Player im Markt.Zum Thema "Künstliche Intelligenz und KI-Einsatz in der Weiterbildung" hat die time4you GmbH aktuell eine Checkliste mit dem Fokus auf Chatbots veröffentlicht. Diese zeigt auf einen Blick die wichtigsten Schritte bei der Analyse und Konzeption auf. Die Checkliste "Chatbots" beschreibt detailliert, worauf es ankommt, wenn Unternehmen und Organisationen den ersten eigenen Bot für den Einsatz beim Conversational Learning erstellen und sie gibt wesentliche Inspirationen auf dem Weg zum individuellen digitalen Helfer.Interessenten können die Chatbot-Checkliste sowie weitere Checklisten zu Themen wie Onboarding, Social und Mobile Learning, Akzeptanz für E-Learning oder IT-Sicherheit/Datenschutz kostenfrei im Downloadbereich (www.time4you.de/download/ (https://www.time4you.de/download/)) anfordern.KI Expertise für Verwaltungsprozesse und PersonalisierungWieviel Künstliche Intelligenz ist nötig, sinnvoll oder schon selbstverständlicher Bestandteil von Lernwelten, Schulungsprozessen oder Organisationsentwicklung? KI bedeutet nicht nur Chatbots oder Deep Learning, besonders im Bereich der Seminarplanung und beim personalisierten Lernen erleichtern KI-Methoden im Hintergrund die Arbeitsabläufe. In Webinaren und Workshops erhalten Interessenten nähere Informationen sowie Tipps für die eigene Praxis.TERMINE im März:12.3.: Webinar - Lernbot im EigenbauReferentin Dr. Cäcilie Kowald gibt einen Überblick, wie sich mit wenig Aufwand flexible und variantenreiche Bots erstellen lassen. Die Webinar-Teilnehmer lernen die Features und Methoden der KI-Lösung Jix kennen. Die Referentin zeigt exemplarisch, wie ein Chatbot mit Inhalten und lebendigen Dialogen gefüllt wird. 19.3.: Workshop: Von der Idee zum KonzeptPraxis kann begeistern, vor allem dann, wenn der Chatbot das Training selbst übernimmt: als digitaler Abfragepartner, als Lernpartner, sprechendes "Lexikon", tutorielles Auskunftssystem oder als virtueller Trainer. Wie das gelingt? Im Tagesworkshop am 19. März wird Conversational Learning erklärt und Schritt für Schritt umgesetzt. Am 19.3. findet außerdem um 14 Uhr das Webinar mit dem Fokus auf Learning Experiences statt. Weitere Webinare und Themenworkshops unter www.time4you.de/events (http://www.time4you.de/events)Über die time4you GmbHDie time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (Dtl/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für Lern- und Kompetenzmanagement sowie die Trainingsadministration. Das innovative Karlsruher Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden sowie Öffentlichen Einrichtungen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte schlüsselfertige High-End-Lösungen. Die Kunden der time4you GmbH profitieren seit vielen Jahren von dem erfolgreichen Einsatz der vielfach ausgezeichneten IBT® SERVER-Software. Ganz neu im Portfolio ist Jix, die KI-Lösung für Conversational-Learning. Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots sind Anwendungen, die mit Hilfe von Jix erstellt werden. Eingebunden in die persönliche Lernumgebung bereichern sie das Methodenspektrum und sind als niedrigschwellige Lernangebote für viele Zielgruppen geeignet. Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Deutsche Telekom AG, Raiffeisenlandesbanken Österreich, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Landeshauptstadt Düsseldorf, Schweizer Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT), KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.,FEV Group, LBS Gruppe, R+V-Versicherung, Globetrotter AG, Gothaer Versicherung und viele mehr nutzen seit Jahren die Softwarelösungen und Expertise der time4you GmbH. Realisiert werden Lern- und Informationsportale im Intranet und Internet, Produkttrainings, multimediale Lerninhalte, Kompetenz- und Trainingsmanagement, Zertifizierungsprogramme, Seminarverwaltung und Lernmanagementsysteme, internationale Projektarbeit, Corporate Learning und Social Media-Integration. time4you ist Mitglied im BITKOM e.V.Informationen: http://www.time4you.de, http://www.jix.aiPressekontakt D/A/CH:Mail: press@time4you.de, Tel. 030-201 88 565Original-Content von: time4you GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65066/4540005