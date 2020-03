Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Minus hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet und damit die jüngste Abwärtstendenz fortgesetzt. Die Sorgen vor einer globalen Rezession und die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus drückten weiter auf die Stimmung. Während die Kurse am Aktienmarkt fielen, war Sicherheit gesucht. So stiegen die Bundesanleihen einmal mehr, die Rendite der Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren rutschte mit minus 0,72 Prozent auf ein Allzeittief. Aber auch Gold hatte einen gute Woche, mit 1.690 Dollar notierte es auf einem Siebenjahreshoch. In der kommenden Woche trifft sich die Europäische Zentralbank, hier wird eine Zinssenkung nicht ausgeschlossen.

Trotz einer kleinen Erholungsbewegung im späten Geschäft schloss der DAX 3,4 Prozent tiefer bei 11.542 Punkten. Im Tagestief war es schon bis auf 11.447 Punkte nach unten gegangen.

Euro steigt über 1,13 Dollar

Der Euro kletterte erstmals seit Sommer vergangenen Jahres wieder über die Marke von 1,13 Dollar. Grund war die Schwäche des US-Dollar in Folge der Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank sowie die sinkenden US-Anleiherenditen. Zudem könnte das Auflösen von Euro-Carry-Trades im Zuge des Abbaus von Risiko-Positionen nach Einschätzung der Societe Generale den Euro stützen.

Während es in der Breite am Aktienmarkt nach unten ging, gab es erste optimistische Einschätzungen. So ist für die Analysten der Bank of America die Konjunkturabschwächung bereits eingepreist, sie haben europäische Aktien auf "Positiv" hochgenommen. Dabei favorisieren sie die schwer gebeutelten Sektoren der Fluglinien wie auch den Automobilsektor.

Continental schlossen nach dem Absturz am Vortag 1,4 Prozent im Plus. Die Aktie der Lufthansa ging nach einem Tief bei 10,70 Euro bei 11,47 Euro aus den Handel - ein Minus von 0,2 Prozent. Die Fluggesellschaft will die Kapazitäten wegen gesunkenen Nachfrage um bis zu 50 Prozent reduzieren.

Für die Aktie von Airbus ging es um 7,4 Prozent nach unten. Der Flugzeug-Hersteller hat im Februar keine Neubestellungen erhalten.

Zu den größeren Verlierern gehörte mit einem Minus von 5,5 Prozent die Infineon-Aktie. Die Analysten von Equita sehen bei dem Konzern bedeutende Synergieeffekte im Zuge der eigentlich geplanten Übernahme von Cypress in Gefahr. Hintergrund ist ein Bericht, wonach die zuständige US-Regulierungsbehörde bei Präsident Donald Trump um eine Blockade der Übernahmepläne ersucht haben soll.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 195,0 (Vortag: 148,1 ) Millionen Aktien im Wert von rund 7,32 (Vortag: 5,84) Milliarden Euro. Es gab 1 Kursgewinner und 29 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.541,87 -3,37% -12,89% DAX-Future 11.541,50 -3,47% -12,08% XDAX 11.547,07 -1,88% -12,09% MDAX 24.750,77 -3,62% -12,58% TecDAX 2.824,54 -3,00% -6,32% SDAX 11.053,10 -2,89% -11,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,45 42 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2020 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.