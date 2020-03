Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstages zum Feiertag "internationaler Frauentag" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.232,07 -3,91% -13,70% Stoxx50 3.015,20 -3,91% -11,40% DAX 11.541,87 -3,37% -12,89% FTSE 6.462,55 -3,62% -11,10% CAC 5.139,11 -4,14% -14,03% DJIA 25.579,31 -2,07% -10,37% S&P-500 2.944,65 -2,62% -8,86% Nasdaq-Comp. 8.493,75 -2,80% -5,34% Nasdaq-100 8.429,70 -2,79% -3,47% Nikkei-225 20.749,75 -2,72% -12,29% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,25 +22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,14 45,90 -8,2% -3,76 -30,2% Brent/ICE 45,98 49,99 -8,0% -4,01 -28,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.662,68 1.672,35 -0,6% -9,67 +9,6% Silber (Spot) 17,16 17,45 -1,6% -0,29 -3,8% Platin (Spot) 899,40 867,55 +3,7% +31,85 -6,8% Kupfer-Future 2,55 2,58 -1,0% -0,03 -9,0%

Am Ölmarkt dominieren die Rezessions- und Nachfragesorgen. Der Preisverfall beschleunigt sich massiv. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent rutscht auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Neben den Nachfragesorgen belastet auch die Angebotsseite. Denn das Erdölkartell Opec hat sich nicht mit Russland auf eine geplante signifikante Fördersenkung einigen können. Die Gespräche der Gruppe Opec+ wurden am Freitag ergebnislos abgebrochen. Der "sichere Hafen" Gold legt zwischenzeitlich weiter zu, kommt aber von den Tagehochs zurück. Das Edelmetall ist aber weiterhin - abgesehen vom Jahreshoch vor einer Woche - so teuer wie zuletzt vor sieben Jahren.

FINANZMARKT USA

Die Talfahrt an der Wall Street setzt sich zum Wochenausklang nahezu ungebremst fort. Die Sorgen über die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus gehen immer stärker in Rezessionsängste über - befeuert durch eine steigende Anzahl warnender Unternehmen. Zudem verkünden immer mehr US-Bundesstaaten Notfallmaßnahmen gegen die Seuche. Gerade vor dem Wochenende bauen Anleger Risikopositionen ab und verkaufen daher Aktien. Selbst ein überraschend positiver US-Arbeitsmarktbericht liefert keine Unterstützungen für die Börsen. Im Gegenzug bleiben sichere Häfen wie Yen, Gold und vor allem Rentenpapiere gesucht. Mit den abstürzenden Marktzinsen zählen Bankenwerte wie schon am Vortag zu den schwächsten - der Branchenindex büßt weitere 5,1 Prozent ein. Im Dow bilden JP Morgan mit minus 6 Prozent das Schlusslicht. Mit dem Ölpreisverfall fallen Energietitel um 5,3 Prozent - Exxon Mobil sinken um 4,8 Prozent. Auch bei den Unternehmen werden die Auswirkungen der Coronavirusepidemie immer deutlicher sichtbar. So hat Starbucks ihre Umsatzprognose für China, den zweitgrößten Markt, um mindestens 400 Millionen US-Dollar für das laufende Quartal gesenkt. Die Aktie verliert 1,9 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Erneut mit einem deutlichen Minus haben sich zum Wochenausklang die europäischen Aktienmärkte gezeigt. Die Sorgen vor einer globalen Rezession und die weitere Ausbreitung des Coronavirus drückten weiter auf das Sentiment. Vor dem Wochenende bauten zudem Investoren stärker ihre Positionen in Risiko-Assets ab. Selbst ein wesentlich besser als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht wirkte sich nicht positiv aus. Hier dürfte erst der Bericht für März aussagekräftiger werden, welcher die Auswirkungen des Virus auf den US-Arbeitsmarkt widerspiegelt. An den Anleihemärkten ging es stark nach oben. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag bei 0,73 Prozent, war im Tief aber auch schon unter die Marke von 0,70 Prozent gerutscht. Die Bundesanleihen legten ebenfalls weiter zu, die Rendite fiel im Gegenzug mit minus 0,72 Prozent auf ein Rekordtief. Auch die Ölpreise standen kräftig unter Druck. Nachdem die Opec am Vortag eine weitere Fördermengenkürzung beschlossen hatte, verweigerte sich nun Russland einer weiteren Kürzung. Der Subindex der Öl- und Gasunternehmen in Europa verlor 5,5 Prozent. Die Lufthansa-Aktie schloss nach den jüngsten deutlichen Abgaben mit einem Minus von lediglich 0,2 Prozent. Die Fluglinie will die Kapazität abhängig von der weiteren Entwicklung der Nachfrage in den nächsten Wochen um bis zu 50 Prozent senken. Air France-KLM legten nach den jüngsten starken Verlusten um 3,3 Prozent zu. Der Banken-Sektor verlor weitere 3,3 Prozent. Unter anderem fiel die Commerzbank-Aktie mit 4,20 Euro auf ein Allzeittief. Nach neuen Unsicherheiten um die Übernahme von Cypress Semiconductor verloren Infineon 5,5 Prozent. Hier belasteten Presseberichte, wonach sich die USA querstellen könnten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:15 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1302 +0,64% 1,1227 1,1186 +0,8% EUR/JPY 119,22 -0,03% 118,96 119,32 -2,2% EUR/CHF 1,0596 -0,23% 1,0607 1,0629 -2,4% EUR/GBP 0,8700 +0,36% 0,8661 0,8652 +2,8% USD/JPY 105,49 -0,66% 105,95 106,68 -3,0% GBP/USD 1,2993 +0,32% 1,2963 1,2927 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,9352 -0,06% 6,9458 6,9401 -0,5% Bitcoin BTC/USD 9.089,76 +0,21% 9.111,52 9.105,01 +26,1%

Am Devisenmarkt verliert der ICE-Dollarindex 0,9 Prozent - auf Wochensicht steht ein Abschlag von 2,4 Prozent zubuche. Die Schwäche der US-Währung begründen Händler mit der festen Erwartung weiterer US-Zinssenkungen. Auch die wegbrechenden US-Marktzinsen drücken den Greenback vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Coronavirus. Der Euro klettert erstmals seit Sommer vergangenen Jahres wieder über die Marke von 1,13 Dollar. Hier sehen Händler aber auch das Auflösen von Euro-Carry-Trades im Zuge des Abbaus von Risikopositionen als Grund für den festen Euro.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der Zwischenerholung am Vortag hat die Angst vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie die Finanzmärkte wieder voll in den Griff genommen. Aus dem gleichen Grund war es bereits an der Wall Street steil nach unten gegangen. Den tiefroten Vorgaben schlossen sich die ostasiatischen Börsen am Freitag an. Die jüngste Achterbahnfahrt mit heftigen Ausschlägen nach beiden Seiten ging somit weiter, allerdings mit klar nach unten weisender Richtung. Die Verluste der Börsen bewegten sich mehrheitlich zwischen 2 und 3 Prozent. In Tokio fiel der Nikkei-Index auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Er erhielt zusätzlich zu den Coronavirus-Ängsten noch starken Gegenwind vom Yen. Im bereits schwer gebeutelten Flugliniensektor fielen die Kurse weiter. In Sydney rutschten Qantas um über 8 Prozent ab, in Tokio verloren Japan Air Lines und All Nippon Airways 4,3 bzw. 3,7 Prozent. Cathay Pacific gaben in Hongkong um 3,5 Prozent nach und Asiana Airlines und Korean Air in Seoul um 3 bzw. 5,2 Prozent, nachdem Japan eine zweiwöchige Quarantäne für Besucher aus Südkorea verfügt hatte. Zu den größeren Verlierern in der Region gehörten auch Bankaktien, weil deren Geschäfte angesichts des sinkenden Renditeniveaus am Rentenmarkt weniger rentabel wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Börse bestellt Vorständin für Personal und Compliance

Die Deutsche Börse bekommt eine neue Vorständin. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird Heike Eckert ab dem 1. Juli zum Vorstandsmitglied bestellt. Sie wird das neu zu schaffende Vorstandsressort Personal und Compliance verantworten. Auch wird sie neue Arbeitsdirektorin und damit Nachfolgerin von Hauke Stars, die, wie angekündigt, aus dem Unternehmen ausscheidet.

Deutsche Börse nominiert Michael Rüdiger für Aufsichtsrat

Die Deutsche Börse hat den ehemaligen Chef der Deka-Bank für den Aufsichtsrat nominiert. Der Aufsichtsrat habe sich für Rüdiger als Kandidaten für die Wahl in das Kontrollgremium des DAX-Unternehmens ausgesprochen, teilte der Börsenbetreiber mit. Das neue Mitglied soll durch die Hauptversammlung am 19. Mai gewählt werden.

Lufthansa reduziert Kapazität um bis zu 50 Prozent

Die Deutsche Lufthansa verschärft ihre Kapitazitätsanpassungen infolge der Coronavirus-Epidemie. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll die Kapazität abhängig von der weiteren Entwicklung der Nachfrage in den nächsten Wochen um bis zu 50 Prozent sinken. Die Airline will damit die finanziellen Folgen des Nachfrageeinbruchs zum Teil abfedern.

EPGC nicht in Gesprächen mit Sysco über mögliches Interesse an Metro

Metros größter Aktionär, der tschechische Investor EPGC, ist bisher nicht vom US-Food-Service-Unternehmen Sysco Corp kontaktiert worden, um über dessen mögliches Interesse an einer Übernahme von Metro zu sprechen.

Osram-CFO wechselt zu AMS - AMS bestätigt 1Q-Ausblick inkl Corona

