Die OMV will einen zusätzlichen Anteil an Borealis erwerben. Mit Mubadala werde derzeit den Erwerb eines zusätzlichen 39% Anteils an der Borealis AG durch OMV für einen Kaufpreis von USD 4,68 Mrd. verhandelt, teilt die OMV mit. Die potenzielle Transaktion - durch die sich die derzeitige Beteiligung der OMV an Borealis von 36% auf 75% erhöhen würde - würde die Wertschöpfungskette der OMV im petrochemischen Bereich erweitern und soll OMV ermöglichen, die Ergebnisse der Borealis Gruppe vollständig in ihrem Jahresabschluss zu konsolidieren, heißt es. Die Beteiligung der Mubadala an Borealis würde nach Closing der potenziellen Transaktion 25% betragen.

