CONTERN (dpa-AFX) - Beim weltweit führenden Hersteller von Schutzanzügen Dupont stehen derzeit die Maschinen nicht still. "Seit dem offiziellen Ausbruch des Coronavirus merken wir eine stark erhöhte Nachfrage", sagte Produktmanager Albrecht Gerland im Werk im luxemburgischen Contern der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst sei deutlich mehr Ware nach China geliefert worden, wo das Virus ausgebrochen war. Mit der zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 stehe aktuell Europa vermehrt im Fokus.



In Contern wird das Material für die Schutzanzüge hergestellt. Der Vliesstoff aus Kunststoff heißt Tyvek und ist sehr dünn und leicht, extrem reißfest und atmungsaktiv. Auf riesigen Rollen geht der Stoff an neun Nähereien vor allem in Asien, wo die Overalls dann gefertigt werden. Der amerikanische Spezialchemiekonzern Dupont produziert in der Regel 200 Millionen Schutzanzüge im Jahr. Dieses Jahr würden es wegen der extremen Nachfrage deutlich mehr werden, sagte Gerland.



Die Einweg-Schutzanzüge gingen über Händler vor allem an Menschen, die mit Infizierten und Patienten zu tun hätten: Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern. Zudem wachse der Bedarf bei Behörden, Polizisten und Zöllnern, die Menschen kontrollierten. Dupont hat weltweit zwei Werke, die den Stoff für Schutzanzüge produzieren: eines in Richmond in den USA, das andere im Contern in Luxemburg./rtt/DP/zb