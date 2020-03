von Stephan Schulz, Gastautor für €uro am SonntagDie Blockchain-Technologie gelangte durch Kryptowährungen in den Fokus der breiten Öffentlichkeit. Auch wenn die Entwicklungen rund um Bitcoin & Co zwischen Hype und Enttäuschung schwanken - fest steht: Blockchain ist eine zentrale Zukunftstechnologie, die insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...