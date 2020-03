Die Überprüfung der 737 Max sei "in grober Weise unzureichend" gewesen, heisst es in dem vorläufigen Untersuchungsbericht des Ausschusses vom Freitag. Die FAA habe ihre Pflicht bei der Erkennung entscheidender Sicherheitsprobleme im Rahmen der Zertifizierung des Flugzeugs nicht erfüllt.Die Kritik am Hersteller Boeing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...