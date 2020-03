Die ersten Stimmen sind zu hören, dass sich die großen Aktienmärkte jetzt auf "Einstiegsniveau" befänden. Ist das so? Es ist nicht unmöglich, aber angesichts der extremen Volatilität und der vorerst negativen Nachrichtenlage sollte man darauf besser nicht wetten. Wir bei SSE hoffen nicht, wir zocken nicht und wir versuchen nicht, mit Glaskugeln in die Zukunft zu blicken, wir folgen dem Trend. Und der weist bislang abwärts. Wenn sich das ändert, kann das Handelssystem von STOCK SELECTION EUROPE mit den seit November geltenden, neuen Parametern schnell auf Long drehen. Aber noch sind die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt, daher gilt in Sachen Long-Trades: Nur gucken, nicht anfassen. Was tun wir in einem Umfeld, das von Hektik und Nervosität bestimmt ist? Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 7. März 2020 lesen Sie:

SSE intern: Was man in einem Minenfeld niemals tun darf

Markt-Check: Wo lägen die Long-Signalpunkte?

Die besonderen Charts: Der Ölpreis zeigt, wie vorsichtig man sein muss!

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Erste Gewinnmitnahme am Montag

SSE-Depot: Mit gerefften Segeln durch den Sturm

Erläuterungen & Disclaimer

