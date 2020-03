Die Lombardei sowie weitere 14 Provinzen gehören ab sofort zu einer Sicherheitszone, die nur noch betreten und verlassen darf, wer "unaufschiebbare" Arbeitsmotive hat.Rom - Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Italien grössere Gebiete im Norden des Landes abriegeln. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am frühen Sonntagmorgen an, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Massnahme soll mindestens bis 3. April gelten. Davon betroffen sind neben der Millionenstadt Mailand und der Touristenhochburg Venedig auch Parma...

