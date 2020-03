Der Lufthansa -Konzern streicht wegen des heftigen Nachfrageeinbruchs infolge der Corona-Epidemie seinen Flugplan noch weiter zusammen. In den nächsten Wochen solle die Kapazität um bis zu 50 Prozent reduziert werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Maßnahme diene dazu, die finanziellen Folgen des Nachfrageeinbruchs zu verringern.Die Aktie, die zuvor im Minus gelegen hatte, dämmte ihre Verluste am Freitag komplett ein und notierte zuletzt 0,2 Prozent im Plus.Das Unternehmen berichtete ...

