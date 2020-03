BERLIN (Dow Jones)--Die Anzahl der bestätigten Coronavirusinfektionen bis Sonntagmorgen ist in Deutschland auf 847 Fälle gestiegen. Dies teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mit. Seit dem Vortag erhöhten sich die Neuinfektionen damit um 52 Fälle. Am stärksten betroffen ist nach wie vor Nordrhein-Westfalen mit inzwischen 392 Fällen - hier stieg die Zahl seit Samstagnachmittag um 19. Mehr als 200 davon entfallen auf den Landkreis Heinsberg, dem größten Infektionsherd in Deutschland. Viele neue Fälle wurden auch aus Baden-Württemberg gemeldet, wo inzwischen bei 182 Menschen das neuartige Coronavirus festgestellt wurde. In Bayern sind es 148. Die meisten anderen Bundesländer registrierten bisher nur Einzelfälle. Sachsen-Anhalt ist weiter das einzige Bundesland, aus dem noch keine bestätigte Coronavirus-Infektion gemeldet wurde.

March 08, 2020 05:20 ET (09:20 GMT)

