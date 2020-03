Gold profitiert weiter von der Unsicherheit an den Märkten und nimmt Kurs auf 1.700 USD. EURCAD ist ebenfalls massiv bullisch unterwegs und macht weiter keine Anstalten für eine Korrektur. Korrektur hingegen gibt es im GBPCHF in einer Seitwärtsrange mit Potential für eine Fortsetzung der deutlichen Dynamik. GOLD weiter auf dem Vormarsch Tickmill-Analyse: Gold mit Preisanstieg am Jahreshoch Gold hat von den Unsicherheiten der vergangenen Handelstage am Aktienmarkt deutlich profitiert. Die Suche nach ...

