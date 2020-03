Um 12 Prozent ist der Technologieindex TecDAX in der vorletzten Woche eingebrochen. Wer jetzt auf die große Gegenbewegung gesetzt hat, weil die Anleger auf Schnäppchenjagd beherzt zugreifen, blickt am Freitag beim Schlussstand im TecDAX von 2.824 Punkten auf einen weiteren Wochenverlust (KW10) von rund einem Prozentpunkt. Bleibt als Trost: Der Absturz ist längst nicht mehr so heftig, wie noch in der Woche zuvor. Die kräftigsten Kursgewinne unter den TecDAX-Werten verbuchten in der zurück..

Den vollständigen Artikel lesen ...