Die Auswirkungen der Ausweitung der italienischen Quarantäne-Massnahmen auf die Schweiz sind noch unklar.Bern - Die Zahl der Coronavirus-Fälle ist am Wochenende in der Schweiz deutlich angestiegen. Die Lage im südlichen Nachbarland der Schweiz spitzt sich weiter zu. Die Auswirkungen der Ausweitung der italienischen Quarantäne-Massnahmen auf die Schweiz sind noch unklar. Seit Freitagabend ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Schweiz um 71 auf 281 gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...