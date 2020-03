Die aktuell längste Serie: Ballard Power Systems mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 26.14%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Freitag Mologen mit 6,97% auf 0,09 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,25%) vor Lion E-Mobility mit 5,16% auf 2,65 (31% Vol.; 1W 15,22%) und paragon mit 4,29% auf 13,14 (56% Vol.; 1W -4,23%). Die Tagesverlierer: Apache Corp. mit -14,95% auf 20,70 (129% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -16,93%), METRO AG Stamm mit -11,19% auf 10,63 (165% Vol.; 1W 1,43%), Aurora Cannabis mit -10,69% auf 1,17 (53% Vol.; 1W -12,69%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (4210,94 Mio.), Novo Nordisk (2543,54) und McDonalds (2529,61) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...