Stuttgart (ots) - In Italien verschärft sich die Lage: Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus und die Todeszahlen steigen. Auch in Deutschland wird das Virus bei immer mehr Menschen nachgewiesen. Obwohl das Robert-Koch-Institut in Berlin die Gefährdung weiter als "mäßig" einstuft, wächst die Gefahr, dass sich der Erreger auch hierzulande unkontrolliert ausbreitet - so wie in Italien. Damit wächst der Druck auf Behörden und Politiker, aktiv zu werden und etwa Veranstaltungen zu verbieten oder Schulen zu schließen. Es ist für die Krisenstäbe nicht leicht, die Gratwanderung zwischen dem Wohl der Bevölkerung und der Verhältnismäßigkeit der angeordneten Maßnahmen zu meistern. Dabei verdienen die Experten und Politiker zunächst einmal Vertrauen. Beruhigend ist, dass das Gesundheitssystem gut aufgestellt ist - und dass man auf Erfahrungen mit anderen Epidemien wie etwa Influenza-Wellen zurückgreifen kann.



