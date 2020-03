Die Große Koalition hat sich offenbar auf eine Erleichterung von Kurzarbeit geeinigt. Das wurde am Abend am Rande der Sitzung des Koalitionsausschusses bekannt.



Angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus würden am Mittwoch im Bundeskabinett "alle erweiterten Instrumente für Kurzarbeit ermöglicht", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am späten Sonntagabend. Dazu werde der Entwurf für das sogenannte "Arbeit-von-morgen-Gesetz" ergänzt. Dem Vernehmen nach soll die Erleichterung zunächst befristet bis Ende des Jahres gelten.