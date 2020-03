BERLIN (dpa-AFX) - Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien könnte aus Sicht des früheren Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Hans-Olaf Henkel, zu einer neuen Krise des Euro führen. "Italien wird ein Riesenproblem für die EU werden", sagte Henkel der Deutschen Presse-Agentur. Die Wirtschaft des Landes wachse nicht mehr und lasse es an Reformen gegen die hohen Staatsschulden fehlen. Nun komme die Coronakrise hinzu.



"Hier tut sich eine neue Eurokrise auf", warnt Henkel. Der Europäischen Zentralbank bleibe dann nur, den Negativzins nochmals zu erhöhen oder den Bürgern direkt sogenanntes Helikoptergeld zu schenken, um die Konjunktur anzukurbeln.



Henkel war ein führender Kopf der Alternative für Deutschland, als diese aus der Bewegung gegen die Euro-Rettung entsteht. Als die AfD nach rechts abdriftet, tritt Henkel aus. Am 14. März wird er 80 Jahre alt./bf/DP/zb

HENKEL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de