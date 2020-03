Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ÖLPREISKRIEG - Mit Preisnachlässen und einer höheren Ölproduktion erhöht Saudi-Arabien nach dem Scheitern der Allianz der Ölexporteure, Opec+, den Druck auf Russland. Wie der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco mitteilte, will das Unternehmen den Preis für Brent-Öl um rund ein Fünftel unterbieten. Der Kurs der Aramco-Aktie gab am Sonntag um 9 Prozent nach und fiel erstmals seit dem Börsengang Ende 2019 unter den Ausgabepreis. "Es steht ein Preiskrieg bevor", sagt Warren Patterson, Chefstratege für die Rohstoffmärkte bei der niederländischen ING Bank. Das Geldhaus senkte seine Ölpreisprognose daher für das zweite Quartal 2020 von 56 Dollar pro Fass auf 33 Dollar. Saudi-Arabien und Russland hatten sich Ende vergangener Woche beim Opec+-Gipfel in Wien nicht auf eine Drosselung der Ölproduktion einigen können. Damit steht die Allianz vor dem Aus. (Handelsblatt S. 32/FAZ S. 17/Welt S. 9)

VERMÖGENSTEUER - Der Ökonom Thomas Piketty schlägt einen radikalen Wandel des Steuersystems vor. Vermögen soll jährlich besteuert werden, ein Höchstsatz von 90 Prozent von 2 Milliarden Euro an greifen. Im Gegenzug soll jede und jeder 25-Jährige 120.000 Euro vom Staat bekommen. Mit den Ideen will Piketty, bekannt durch den Bestseller "Das Kapital im 21. Jahrhundert", eine Debatte über Visionen für den Sozialstaat anstoßen. (SZ S. 16)

RECHTSSTAAT - Stephan Harbarth, der designierte Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sieht den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat in Deutschland gefährdet. Ihn zu verteidigen, werde "die zentrale Herausforderung" seiner Amtszeit am Verfassungsgericht sein, sagt er: "Wir müssen den Menschen immer wieder erklären, warum auch die demokratische Mehrheit nicht nach Belieben schalten und walten kann. Demokratie und Freiheit können ohne Recht keinen Bestand haben." Harbarth, seit November 2018 Verfassungsrichter, wird wohl in diesem Frühjahr vom Bundesrat zum Nachfolger von Andreas Voßkuhle gewählt werden. (SZ S. 5)

March 09, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)

