Die Panik erreicht zu Beginn der neuen Woche eine neue Dimension: Die Börsen in Asien erleiden heftige Verluste. Der Öl-Preis erlebt einen historischen Einbruch. Der Bitcoin verliert zehn Prozent. Die Indikationen für den europäischen und US-amerikanischen Aktienmarkt verheißen nichts Gutes. Anleger müssen mit einem Schwarzen Montag rechnen. Die um sich greifende Panik in der Wirtschaft und an den internationalen Finanzmärkten könnte Anlegern rund um den Globus einen Schwarzen Montag bescheren. ...

