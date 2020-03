Erfolgreicher Test zum Recycling von Batteriematerial für ElektroautosDGAP-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges Erfolgreicher Test zum Recycling von Batteriematerial für Elektroautos09.03.2020 / 07:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.9. März 2020Erfolgreicher Test zum Recycling von Batteriematerial für ElektroautosNeue weltweite Marktchance für EcoGraf-TechnologieEcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) freut sich mitzuteilen, dass es die unternehmenseigene Graphitreinigungstechnologie erfolgreich im Recycling von Lithium-Ionen-Batterieanodenmaterial erprobt hat. Das EcoGraf-Verfahren hat dabei herausragende Ergebnisse geliefert: Die Reinheit des recycelten Kohlenstoffmaterials wurde um über 200 % gesteigert, ein Kohlenstoffgehalt von über 99 % ist erreicht worden. Die Tests fanden in Deutschland statt.Das EcoGraf-Reinigungsverfahren wurde mit recycelten Rohstoffen aus Lithium-Ionen-Batterien, die Anodenmaterial aus natürlichem Batteriegraphit, aus synthetischem Graphit und aus Silikon enthalten, getestet. Da Graphit fast 50 % der Masse einer typischen Lithium-Ionen-Batterie ausmacht, bedeutet dieser erfolgreiche Versuch einen großen Schritt vorwärts, wenn es darum geht, Elektrofahrzeug- und Batteriehersteller bei nachhaltigen Herstellungsprozessen mit geschlossenem Kreislauf zu unterstützen.Diese Ergebnisse bestätigen, wie effizient das EcoGraf-Verfahren bei einer Reihe von Reinigungsanwendungen eingesetzt werden kann und dass es den Kunden eine leistungsfähige und kostengünstige Lösung in einem neuen stark wachsenden globalen Markt bietet.Die Hersteller von Elektrofahrzeugen und Lithium-Ionen-Batterien sind zügig dabei, Recyclingmöglichkeiten aufzubauen, um die Nachhaltigkeit der eigenen Lieferkette zu verbessern. Das Unternehmen bewertet gerade das Potenzial, diese Geschäftschance zu vermarkten und geht mit der Entwicklung der neuen EcoGraf-Reinigungsanlage in Kwinana, Westaustralien, weiter voran.Nach der Begutachtung der vom Unternehmen geplanten Anlage in Kwinana hat die australische Regierungsbehörde Export Finance Australia bestätigt, dass sie, vorbehaltlich der detaillierten Bewertung des Projekts, eine Darlehensfinanzierung für die neue 72 Millionen US-Dollar Entwicklung in Aussicht stellt. Für das Förderungsverfahren für Kwinana ist ein detailliertes Finanzierungsmodell ausgearbeitet worden, das vorgeschlagene Bedingungen für ein Darlehensfinanzierungspaket in Höhe von 35 Millionen US-Dollar enthält und etwa 50 % der gesamten Baukosten umfasst.Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002Über EcoGrafEcoGraf baut ein vertikal integriertes Unternehmen zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt und ist gegründet auf einem Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit.Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.09.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de991637 09.03.2020