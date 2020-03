Dass die Weltwirtschaft fragil sein könnte, hatten wir ja zuvor alle schon geahnt oder zumindest auf dem Radar. Trotzdem braucht es an und an einen Wachrüttler. So kommen die Corona-Einschläge täglich näher. Nein, nicht die realen, nur die Auswirkungen. Inzwischen werden nicht nur praktisch sämtliche Messen am laufenden Band abgesagt, auch Sport- Events und mittlerweile selbst kleinere Veranstaltungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...