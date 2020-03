FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA 0.176 EUR1K1 XFRA AU000000QUB5 QUBE HOLDINGS LTD. 0.017 EURZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC. 0.115 EURHAA1 XFRA TH0324B10Z19 HANA MICROEL. -FGN- BA 1 0.018 EURRIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.035 EURGC6 XFRA CA74167P1080 PRIMO WATER CORP. 0.053 EURDEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.274 EURSRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.170 EURUMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.274 EURJB7 XFRA DE000A2G9LL1 DT.IND.REIT-AG INH O.N. 0.160 EURXFRA DE000HLB3Y29 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03C/19 0.001 %XFRA DE000HLB3Y37 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03D/19 0.001 %R9C XFRA AU000000REA9 REA GROUP LTD. 0.323 EURLD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.300 EURPQN XFRA ES0105229001 PROSEGUR CASH 144A EO-,02 0.015 EUR0QE XFRA AU0000026122 CORON.GL.RES. CDIS/10/1 0.022 EURFHUB XFRA DE000A1144B0 LBBW DIV.ST.SM.+MIDCAPS R 1.170 EUR4SB XFRA US78410G1040 SBA COMMUNICAT. A DL-,01 0.410 EURFM7 XFRA US59100U1088 META FINANCIAL GRP DL-,01 0.044 EUR3KO XFRA US50050N1037 KONTOOR BRANDS INC. 0.494 EURCBZ XFRA AU000000CAA9 CAPRAL LTD. 0.003 EURDDR2 XFRA US82981J1097 SITE CENTERS NEW 0.176 EUR