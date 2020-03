FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.03.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

4SM XFRA NO0010187032 MAGNORA ASA NK 0,49

SNO XFRA HK0083000502 SINO LD CO.

XBAN XFRA LU0659579220 XTR.MSCI BANGL.SWAP 1CDL

NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD

NC4 XFRA SE0005101003 NEXAM CHEMICAL HOLDING AB

AAP XFRA AU0000038879 AZURE HEALTH TECH. LTD

