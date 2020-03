FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Kion von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 54 Euro gesenkt. Das neuartige Coronavirus werde das Geschäft des Staplerherstellers zwar kurzfristig belasten, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Montag vorliegenden Studie. Die niedrige Bewertung sei allerdings aufgrund des begrenzten Umsatzanteils aus China und des gleichzeitig hohen Anteils aus vergleichsweise wenig konjunkturabhängigem Geschäft nicht gerechtfertigt. Mittelfristig seien die Aussichten rosig, so die Expertin./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 05:03 / GMT



DE000KGX8881

KION-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de